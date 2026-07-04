Música en vivo, gastronomía, navegado, y otras tradiciones serán parte de esta jornada que se desarrollará este sábado 4 de julio entre las 11 am y 00 horas_

Con el objetivo de celebrar y conmemorar el Día Nacional del Cuequero y la Cuequera, la Ilustre Municipalidad de Rancagua junto a su Corporación de la Cultura y las Artes, invitan a toda la comunidad a disfrutar de una gran jornada dedicada a la música, la danza y las tradiciones chilenas. La actividad se realizará este sábado 4 de julio en el Centro Sociocultural Marcela Paz, desde las 11:00 horas hasta la medianoche, con entrada liberada.

La programación reunirá a más de una veintena de agrupaciones de música y danza folclórica, entre ellas la Academia de Folclor Infantil de la Corporación, Poyenmahatu, Los del Cobre, Pañuelos Urbanos, Grupo Telar de Rancagua, Los Morales, Los Palmeros, 5 Sellaos, el Ballet Folclórico de Rancagua, entre otros. La jornada también incluirá un taller de cueca a cargo del destacado cultor Gato Orellana, además de gastronomía típica, emprendedores locales y un espacio para disfrutar de productos tradicionales.

El Alcalde de Rancagua y Presidente de la Corporación de la Cultura y las Artes, Raimundo Agliati, destacó la importancia de generar instancias que permitan preservar y difundir las tradiciones chilenas. “La cueca es parte de nuestra identidad y de la historia de Chile. Queremos que esta celebración sea una oportunidad para encontrarnos como comunidad, reconocer el trabajo de nuestros cultores y seguir acercando nuestras tradiciones a las nuevas generaciones. Invitamos a todas las familias a ser parte de esta gran fiesta del folclore.”

Esta iniciativa busca rendir homenaje a cuequeros y cuequeras, promoviendo el encuentro ciudadano y poniendo en valor el trabajo de agrupaciones y cultores que, con su talento y compromiso, mantienen viva una de las expresiones más representativas del patrimonio cultural chileno.