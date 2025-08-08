La Municipalidad de Rancagua invita a celebrar el Día del Niño con una fiesta imperdible: el Carnaval de la Diversión, que se realizará este domingo 10 de agosto entre las 12:00 y las 18:00 horas en la Cancha N°2 del Complejo Patricio Mekis (acceso por Germán Ibarra). La entrada es gratuita y está pensada para que toda la familia disfrute de una jornada inolvidable.

El evento contará con el esperado show de Christell Rodríguez, ícono de la música infantil chilena, y una amplia oferta de entretenciones: juegos inflables y mecánicos, zona gamer, pintacaritas, corpóreos y mucho más. Una invitación a vivir una tarde mágica, llena de sonrisas y sorpresas.