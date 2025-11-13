Tras la positiva recepción de la Noche Latina realizada el pasado viernes, la Municipalidad de Rancagua invita a la comunidad a participar de la segunda jornada del ciclo cultural “Noches Vivas de Música y Cultura”.

En esta nueva fecha, se realizará la “Noche del Folclore”, una jornada dedicada a la música y la danza tradicional, donde los asistentes podrán disfrutar de las presentaciones de Poyenmahatu, Pañuelos Urbanos, Aires de América y Guachucheros del Cobre. Además, habrá espacios de gastronomía, coctelería, vinos, cerveza y foodtrucks, en un ambiente familiar y abierto a toda la comunidad.

La actividad se realizará el viernes 14 de noviembre, desde las 19:00 horas, en la Casa de la Cultura, con entrada gratuita. La invitación es a vecinas y vecinos a sumarse y ser parte de esta instancia que fortalece la vida cultural de la ciudad y pone en valor las expresiones artísticas locales.