La jornada incluyó stands temáticos, presentaciones artísticas y espacios interactivos donde estudiantes compartieron sus proyectos e iniciativas en torno a la lectura._

Con una activa participación de estudiantes, docentes y comunidades educativas, la Municipalidad de Rancagua, a través de la División de Educación de la Corporación Municipal (CORMUN), llevó a cabo la feria “Pasión por Leer”, en el marco de la conmemoración del Día del Libro, generando un espacio de encuentro en torno a la creatividad y el fomento lector.

La actividad contó con la participación de colegios y jardines infantiles de la red municipal, cuyos estudiantes, junto a sus docentes y equipos educativos, presentaron trabajos literarios, intervenciones artísticas y diversas expresiones vinculadas al mundo de los libros.

El alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati, relevó la importancia de promover la lectura desde edades tempranas, destacando que “es fundamental conquistar a los niños y niñas desde pequeños al placer de la lectura, que les abre un mundo infinito y les permite también escribir sus propias historias”. Además, valoró el trabajo constante de los establecimientos a través de sus bibliotecas y CRA en la promoción del hábito lector.

En esa misma línea, la autoridad comunal reforzó el compromiso local con el fomento lector, señalando que “en Rancagua, con toda la fuerza y la pasión, se promueve la importancia de la lectura, hoy y siempre, como base de nuestra sociedad”.

Desde el municipio señalaron que este tipo de iniciativas continúan consolidando la educación pública como un eje central para el desarrollo de la comuna, promoviendo el acceso a la cultura y el aprendizaje en todos sus niveles.