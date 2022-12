Consejero regional informó a vecinos afectados de la medida adoptada por el gobierno. Seremi de vivienda confirma que “no existen los recursos para ejecutar la obra”.

Contentos estaban los vecinos de avenida Hernán Ciudad de Rancagua, que por largos años han librado una dura batalla para evitar la expropiación de sus viviendas, ante el proyecto de serviu que contemplaba esa vía como alternativa para descongestionar la conurbación Machalí-Rancagua.

El consejero regional Lenin Arroyo, en reciente reunión de la comisión de ordenamiento territorial del Core, emplazó al seremi de vivienda Oscar Muñoz a definir la postura del ministerio en orden a confirmar si el proyecto continuaba o quedaba sin efecto, ya que “existe desinformación entre los vecinos y necesitamos claridad, certezas, para que esas familias no sigan sufriendo ni vivan temerosos de que mañana serán expropiados”.

La respuesta del seremi fue clara. “El proyecto no continuará por falta de financiamiento”.

Arroyo se reunió con los vecinos, quienes celebraron la noticia con un champañazo en la casa de uno de los afectados.

“Estamos contentos por toda la gestión y la noticia que nos trajo nuestro consejero regional. Él siempre se la ha jugado por nosotros y ahora consiguió algo concreto, una noticia que nos deja muy alegres, un verdadero milagro de Navidad”, afirmó la vecina Fresia Abarca.

“ES UN TRIUNFO CIUDADANO”

Para el consejero regional Lenin Arroyo esto es un triunfo ciudadano. “La gente se movilizó, son en su mayoría adultos mayores que desean vivir tranquilos. Nadie les daba información certera, concreta. Estaban en ascuas. Hoy recibimos esta noticia como un triunfo ciudadano y para que aprendan los políticos, los candidatos y las autoridades, que nada se puede hacer a espaldas de la gente, sin consultarles. Esa receta ya no resulta al tomar determinaciones entre cuatro paredes. Esta decisión del gobierno de no perseverar en el proyecto por que no tienen la plata, es un triunfo de estas personas, humildes, pero con garra y pachorra para luchar por lo justo. Me siento contento de haber colaborado en ello”.

Por la tarde, la seremía de vivienda emitió un comunicado público donde confirma la decisión de “que no existen los recursos, ni por parte del ministerio de vivienda y urbanismo ni del gobierno regional, para ejecutar la obra”.

El consejero regional informó además que se trabajará en conjunto con la seremía en nuevas comisiones para ir evaluando los otros proyectos que tiene esa cartera para brindar una solución efectiva y en el mediano plazo a la congestión de la conurbación Machalí-Rancagua.