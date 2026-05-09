El alcalde Raimundo Agliati encabezó una reunión de trabajo en la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo para avanzar en iniciativas vinculadas a la recuperación de espacios públicos, desarrollo urbano y fortalecimiento del casco histórico de la ciudad, en el marco del plan “Volvamos al Centro”.

Este viernes, el alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati, sostuvo una importante reunión de trabajo en dependencias de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), junto a equipos técnicos del municipio y de la entidad gubernamental, con el objetivo de revisar diversos proyectos estratégicos para la comuna.

La instancia estuvo enfocada en iniciativas relacionadas con el desarrollo urbano, la recuperación de espacios públicos y nuevas estrategias orientadas a fortalecer el centro de la ciudad, en el marco del plan “Volvamos al Centro”.

El jefe comunal valoró el encuentro y destacó que “la reunión nos permitió avanzar en distintas coordinaciones y revisar proyectos claves para seguir revitalizando el centro de Rancagua, recuperando espacios públicos y generando nuevas oportunidades de desarrollo para nuestra ciudad”.

La jornada se desarrolló en el contexto del Programa de Revitalización de Barrios e Infraestructura Patrimonial Emblemática, herramienta que busca impulsar proyectos detonantes y generar mejores condiciones para la recuperación de sectores emblemáticos y de alto valor urbano.

Desde el municipio señalaron que esta coordinación con Subdere permitirá avanzar en nuevas estrategias de financiamiento y planificación, con el propósito de concretar proyectos que contribuyan a revitalizar el corazón de Rancagua y mejorar la calidad de vida de vecinos y vecinas.