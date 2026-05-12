Un registro captado por vecinos y recepcionado a través del canal de denuncias municipal permitió identificar y sancionar a una persona que arrojó basura en un lugar no habilitado de la ciudad.

La Municipalidad de Rancagua informó la rápida fiscalización y sanción cursada a una persona que fue denunciada por vecinos tras botar basura en un sector no autorizado de la comuna.

La denuncia fue realizada de manera anónima mediante el canal de denuncias impulsado por el municipio, herramienta que busca fortalecer la colaboración entre la comunidad y las autoridades para combatir focos de basura, microbasurales y conductas que afectan la limpieza y seguridad de los barrios.

Tras recibir los antecedentes y revisar el registro audiovisual, equipos municipales realizaron las diligencias correspondientes, logrando identificar al responsable y cursar la respectiva infracción en pocas horas. La notificación fue recepcionada en el domicilio del infractor.

Desde el municipio recalcaron que este tipo de acciones forman parte del trabajo de recuperación y ordenamiento de la ciudad, junto con el fortalecimiento de la fiscalización en distintos sectores de Rancagua.

El alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati, valoró el compromiso ciudadano y realizó un llamado a denunciar este tipo de hechos.

“Quiero agradecer a los vecinos que se atreven a denunciar. Este caso demuestra que el canal funciona y que cuando trabajamos juntos podemos actuar rápido. En Rancagua no vamos a normalizar que algunos ensucien la ciudad y perjudiquen la calidad de vida de todos. Vamos a seguir fiscalizando y sancionando este tipo de conductas”, señaló el jefe comunal.

La Municipalidad reiteró que las denuncias pueden realizarse de manera confidencial, acompañando fotografías, videos o antecedentes que permitan apoyar la fiscalización.