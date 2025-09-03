Rancagua, 02 septiembre 2025.- Este miércoles 3 de septiembre, la Municipalidad junto al Obispado de Rancagua convocan a la comunidad a participar en la Misa de Exequias de Monseñor Alejandro Goic Karmelic (Q.E.P.D.), Obispo Emérito de Rancagua, que se realizará en la Plaza de Los Héroes.

El cortejo fúnebre comenzará a las 11:00 horas desde la iglesia San Francisco de Asís y recorrerá el Paseo Estado hasta llegar al principal punto de encuentro cívico de la comuna, donde a las 12:00 horas se oficiará la solemne ceremonia religiosa en memoria de quien dedicó su vida al servicio pastoral y social de la comunidad.

La Municipalidad de Rancagua y el Obispado invitan a vecinas y vecinos a participar de esta significativa despedida, donde se destacará la entrega y legado de Monseñor Goic, recordado con profundo cariño y gratitud por la ciudad y la región.