Puntajes superiores al promedio del país reflejan el trabajo sostenido de estudiantes, docentes y comunidades educativas.

Un positivo balance dejaron los resultados del SIMCE 2025 para la educación municipal de la comuna, donde distintos establecimientos lograron rendimientos por sobre la media nacional en las pruebas de Lenguaje y Matemáticas. En ese marco, equipos municipales visitaron algunos colegios para felicitar a estudiantes y docentes por estos logros.

Estos resultados reflejan el trabajo sostenido que desarrollan las comunidades educativas en las aulas, junto con el compromiso de estudiantes, profesores, asistentes de la educación y familias, quienes cumplen un rol fundamental en el proceso formativo y en el fortalecimiento de los aprendizajes.

El alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati, valoró los resultados obtenidos por los estudiantes de la educación municipal: “Estos logros nos llenan de orgullo, porque reflejan el esfuerzo de nuestros estudiantes y el compromiso de las comunidades educativas”.

Entre los establecimientos municipales que alcanzaron resultados sobre la media nacional se encuentran: Colegio Alberto Blest Gana, Colegio Augusto D’Halmar, Colegio Aurora de Chile, Colegio España, Colegio El Cobre, Colegio Hermanos Carrera, Colegio Isabel Riquelme, Colegio José Manso de Velasco, Colegio José Manuel Balmaceda, Colegio Marta Brunet, Colegio Mineral El Teniente, Colegio República Argentina y Colegio Santa Filomena.

Desde el municipio destacaron que estos resu