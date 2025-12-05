a noche del martes 2 de diciembre se realizó en la Plaza de los Héroes el tradicional encendido de luces del árbol de Navidad, actividad que congregó a numerosas familias y marcó el inicio formal de las celebraciones navideñas en Rancagua.

La jornada estuvo encabezada por un concierto ofrecido por la Orquesta Sinfónica del Liceo Óscar Castro Zúñiga, en conjunto con el coro estudiantil. La presentación incluyó piezas clásicas del repertorio navideño y fue ampliamente valorada por el público asistente.

El momento central de la actividad se produjo con la iluminación del árbol navideño, lo que generó aplausos entre los presentes. Asimismo, la presencia del Viejito Pascuero convocó a decenas de niños, quienes se fotografiaron junto a él tras la ceremonia.

“Este encendido de luces no es solo una tradición: es un momento para reunirnos como comunidad, para celebrar en familia y para recordar que la esperanza y la unión siempre iluminan Rancagua. Agradezco a las familias que llenaron la plaza y a los jóvenes músicos que nos regalaron un concierto maravilloso”, señaló el alcalde Raimundo Agliati.

El municipio informó que el próximo hito de la programación navideña será el concierto de coros de iglesias de Rancagua, programado para el sábado 6 de diciembre. La actividad, de carácter gratuito, forma parte del calendario de iniciativas con que la ciudad busca dar la bienvenida a la Navidad.