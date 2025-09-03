Con un acto lleno de colorido y tradiciones, la Plaza de Los Héroes fue escenario del inicio oficial del Mes de la Patria en Rancagua. La jornada reunió a cientos de estudiantes de distintos colegios de la comuna, quienes, junto al grupo folclórico Paihuen, dieron vida a una presentación marcada por la música, la danza y el espíritu de septiembre.

El evento permitió abrir un mes cargado de actividades culturales y recreativas en diversos puntos de la ciudad, invitando a la comunidad a reencontrarse con las tradiciones, fortalecer la identidad local y compartir en familia las celebraciones de Fiestas Patrias.