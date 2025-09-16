Rancagua, 16 septiembre 2025.- Después de 50 años de vida cierra sus puertas La Carpa Restaurant.

Por: Juan Eduardo Romero.

Rancagua, 16 septiembre 2025.- Un 05 de marzo de 1975 nacía una sangucheria en la esquina de Av. San Martín con calle Cuevas en Rancagua, sería el inicio de un negocio familiar de los hermanos Juan y Ernesto Romero y Sras.

La Carpa, que lleva su nombre porque en esa esquina mi Tía Rosa tenía un local de venta de artículos de cámping y afuera se instalaba una ⛺, por lo que era conocida como la esquina de la carpa… y así duró más de medio siglo con vida, hasta que ayer 15 de septiembre de 2025, cerró finalmente sus puertas, ante la inviabilidad comercial que se arrastraba de un tiempo a esta parte.

Las razones son diversas, tanto externas como internas, entre las que cuentan los cambios que ha enfrentado el comercio local post pandemia que hoy cierra a partir de las 18 hrs. lo que ha afectado importantemente la vida nocturna del centro, siendo este un local más típico de la noche; el tema de la seguridad y la transformación en un barrio rojo del sector y es por lo mismo que la gente evita hoy por hoy venir al centro; la muy mala idea de la ciclovía que agudizó el problema de falta de estacionamiento; la proliferación masiva de oferta gastronómica a precios más baratos de la mano del fenómeno migratorio y así una serie de otros elementos, como la relentizada economía de los últimos tiempos y el aumento de costos para el emprendimiento, también factores de la administración interna del local tras el fallecimiento de mi Tío Ernesto (QEPD) que afectaron fuertemente, y en especial después que me retiré a ejercer mi profesión en 2022 (Abogado), tras unos años que también colaboré administrando el negocio por la enfermedad de mi padre en 2018, y que fueron buenos años con varias iniciativas e innovación que si resultaron en su minuto.

En fin, se hizo todo lo posible, y ahora solo queda recordar y agradecer a tantos que se esforzaron y trabajaron, así como a todos los que un día disfrutaron su gastronomía y bar, así como de los espectáculos en la Carpa 3, que fue un gran local en los 80′, con tantos artistas que pasaron de esa época en Chile… (Tito Fernández, Fernando Ubiergo, todos los de la nueva ola como Buddy, Dimas, Cecilia, humoristas, famosas vedettes y más).

Dos ex Presidentes de Chile estuvieron en democracia, así como fue un punto de encuentro de políticos en la clandestinidad en tiempos de toque de queda y dictadura… Fue un local de encuentros familiares tras una parrillada, o de encuentros deportivos con las hinchadas alentando a sus equipos con ????, aunque La Carpa siempre se identificó con los colores y banderas de O’Higgins ???????? de Rancagua; un lugar de encuentro de nuevas y antiguas parejas, donde se forjaron incipientes amores y familias … Un lugar lleno de vivencias y magia, y son tantos los rancaguinos que fueron clientes y recuerdan ese lugar como una parte alegre de sus vidas… En fin, un lugar acogedor, de buena atención y cargado de historias, incluso de fenómenos paranormales de los que he sido testigo.

Se va una parte de esa identidad histórica de Rancagua y con ella se va una parte de mi vida entera ligada a su existencia, en fin, son tantas las historias y recuerdos, como cuando los lomitos causaban furor, o cuando llegó el primer Wurlitzer a Rancagua y fue un fenómeno, o cuando se introdujo la parrillada o las chorrillanas, o cuando en 2004 se incendio y luego se reconstruyó y quedó tan lindo como hasta ahora, más allá de todas las cosas que pudieron hacerse mejor, hoy saludo a todos los que hicieron un día posible este local, especialmente a mis padres Juan Alberto Romero Escobar y Myriam Espinoza Gutierrez que a sus casi 75 años lucharon por mantener viva está tradición de la cultura gastronómica y social de toda una comunidad durante 50 años de vida.

Hasta siempre “La Carpa” Resto Bar.