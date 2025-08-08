Rancagua, 6 agosto 2025 – El alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati Marchant, solicitó formalmente al gobernador regional de O’Higgins, Pablo Silva Amaya, avanzar de manera urgente en la ejecución de los proyectos de Conservación de Vías Urbanas (CVU) que permanecen pendientes desde el proceso de postulación del año 2022.

Según el oficio enviado por el jefe comunal, la situación actual refleja una “notoria discontinuidad” en la línea de financiamiento CVU, que no registró llamados entre los años 2018 y 2021, ni en el período 2023-2025. Esto ha generado un rápido deterioro de calles y pasajes, afectando la calidad de vida de los vecinos y de la población flotante que a diario transita por la capital regional.

El alcalde Agliati precisó que actualmente existen 74 tramos de pavimentación en lista de espera, incluyendo 15 tramos que forman parte del Grupo 2 de la postulación 2022, equivalentes a 6.699 metros cuadrados de intervención (1.709 m² de hormigón y 4.990 m² de asfalto). Sin embargo, la licitación correspondiente (ID 642-58-O224) permanece sin adjudicar debido a que la única oferta presentada supera en un 39% el presupuesto estimado, situación que mantiene paralizada su ejecución.

“Necesitamos con urgencia avanzar en la adjudicación de esta licitación y retomar la continuidad de la línea de financiamiento CVU, porque el deterioro vial es evidente y afecta directamente a nuestros vecinos”, enfatizó Agliati en el documento.

El edil recordó que, por ley, los gobiernos regionales tienen la responsabilidad de conservar las obras de pavimentación de aceras y calzadas, considerando incluso recursos retroactivos cuando no se realizan los llamados correspondientes. En esa línea, solicitó incluir en el presupuesto un monto retroactivo estimado de $4.690 millones, equivalente a los años en que no hubo convocatorias.

El oficio concluye solicitando al Gobierno Regional una fecha concreta de adjudicación de la licitación pendiente y un calendario para nuevos llamados del programa, con el objetivo de dar solución rápida a las necesidades viales de la comuna.