El programa Red de Seguridad Escolar se instala todos los viernes en el centro de la comuna con actividades abiertas a vecinos y familias, en una estrategia que busca recuperar espacios públicos y fomentar la convivencia._

Con una alta convocatoria y una positiva participación de la comunidad, la Ilustre Municipalidad de Rancagua, a través de su Corporación de Deportes, en coordinación con la Dirección de Seguridad Pública, continúa impulsando el Programa Red de Seguridad Escolar, una iniciativa que busca recuperar espacios públicos y promover entornos seguros mediante la práctica deportiva.

La intervención se desarrolla cada viernes entre las 13:00 y las 15:00 horas en la Plaza de los Héroes, transformando este emblemático punto de la ciudad en un espacio activo, abierto y familiar. Durante las jornadas, niños, niñas, jóvenes y adultos pueden participar de diversas disciplinas como parkour, slackline, voleibol, tenis-fútbol, tenis de mesa y básquetbol, fomentando la actividad física y el encuentro ciudadano.

El programa surge como una respuesta concreta a la necesidad de recuperar sectores que anteriormente presentaban problemáticas asociadas a la inseguridad, incluyendo la presencia de microtráfico. En este contexto, se han desarrollado operativos coordinados con Carabineros y otras instituciones, permitiendo avanzar en la recuperación efectiva de estos espacios para el uso comunitario.

“Estas jornadas reflejan el compromiso que tenemos como municipio con la recuperación de los espacios públicos y con la calidad de vida de nuestros vecinos. Hoy estamos revitalizando el centro de Rancagua, transformando la Plaza de los Héroes en un punto de encuentro para las familias y la comunidad. Cuando el deporte y la participación ciudadana toman estos espacios, avanzamos también en seguridad, convivencia y prevención. Queremos seguir impulsando iniciativas que permitan que niños, jóvenes y familias vuelvan a disfrutar del corazón de nuestra comuna en espacios seguros y abiertos para todos”, destacó el alcalde Raimundo Agliati.

La delegada presidencial regional de O’Higgins, Susana Pinto, valoró la intervención y destacó su impacto en la comunidad: “Es muy positivo, sobre todo para los estudiantes y jóvenes de nuestra ciudad, ocupar los espacios con el deporte. Así que le damos las gracias al alcalde, también al director de la Corporación de Deporte, Felipe Arenas, y esperamos que se puedan abrir muchos más de estos espacios en Rancagua”.