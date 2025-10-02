Rancagua, 02 octubre de 2025.– En el marco del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, la Fundación Mujeres por un Lazo, a través de su representante en la Región de O’Higgins, y el Club O’Higgins de Rancagua han organizado una rifa solidaria con un premio muy especial: una camiseta oficial del club firmada por todo el plantel profesional.

Cada número tiene un valor de $5.000 y lo recaudado será destinado a fortalecer las campañas de prevención, educación y concientización sobre el cáncer de mama, la primera causa de muerte oncológica en mujeres en Chile.

Con esta iniciativa, el club y la fundación buscan no solo apoyar a miles de familias que enfrentan esta enfermedad, sino también generar conciencia en la comunidad sobre la importancia del autocuidado y la detección temprana.

???? Para más información, visita el Instagram @mujeresporunlazo.