La instancia relevó la trayectoria profesional, vocación y compromiso, que, a toda prueba, estas trabajadoras y trabajadores demostraron a través del tiempo.

Rancagua, 18 octubre 2023.- Uno a uno fueron llamados hasta el escenario del salón auditorio del centro hospitalario más importante de O’Higgins, los funcionarios y funcionarias, que cumplieron treinta años apoyando la salud de usuarios y pacientes de la red asistencial público-regional. Esto, para ser galardonados por la institución, testigo de años de un sacrificio, vocación y profesionalismo, que requerían reconocerse.

“Es reconfortante que el Hospital Regional reconozca de esta forma la labor que uno ha desempeñado durante tantos años. Esta es una celebración importante para uno y para la familia”, expresó María Teresa Soto, funcionaria destacada en la jornada, quien agregó, “mi trabajo es para quienes más lo necesitan, he sido muy feliz desarrollándolo, y seguiré siéndolo hasta el final, pues nunca me he arrepentido de haber estudiado lo que estudié. Hace 30 años trabajo en el Servicio de Pabellón Quirúrgico como instrumentista quirúrgico y técnico de anestesia y amo mi profesión”.

Paula López, técnico paramédico del Consultorio Adosado a Especialidades (CAE), señaló, “estoy muy emocionada, feliz de ser reconocida, de haber sido acompañada por mi familia, por mis amigos, mis compañeros. Esta ceremonia es muy importante, para que uno se dé cuenta que han pasado 30 años, ya que, en la labor diaria, no te das cuenta. Cuando te reconocen, recién ahí ves todo lo avanzado y cómo eso ha podido ayudar a la salud de las personas. Agradezco este lindo gesto, además la ceremonia en sí, fue muy entretenida”.

Para la Dra. Sonia Correa, Infectóloga del HRLBO, la actividad significó “reconocer los 30 años que llevo sirviendo a la salud pública es muy relevante para mí, fue inesperadamente lindo. Es emocionante que se destaque a quienes llevamos más de la mitad de nuestras vidas en el servicio público. En este tiempo trabajando aquí, hemos creado lazos, armado una segunda familia, sobrellevado las dificultades que implican conciliar la familia, trabajo y sus exigencias, sobre todo para las mujeres. En treinta años, hemos visto el progreso y aprendido saber salir adelante con ingenio y voluntad, convicción de que todo puede mejorar, nutriendo nuestra experiencia para cumplir nuestro quehacer, por los pacientes”.

Al cierre de la ceremonia que reconoció a 29 trabajadores, cuyo despliegue contó con presentaciones musicales de funcionarios de los distintos estamentos del HRLBO, junto a los parabienes de representantes gremiales, la directora (s) de la institución de salud pública, Dra. Paula Stegmaier concluyó, “sin duda, fue una jornada muy emotiva, que nos hace ver la importancia de relevar la permanencia y la vocación de servicio como un todo protector, que debiese ser incorporado a la formación de las nuevas generaciones. Organizamos esta actividad con todo el cariño del mundo para nuestras y nuestros colaboradores porque realmente se lo merecen y han dado todo por la comunidad”.