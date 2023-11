Por segundo año consecutivo y gracias a la iniciativa del Alcalde de Rancagua y Presidente de la Corporación de la Cultura y las Artes, Juan Ramón Godoy y el H. Concejo Municipal, se llevó a cabo el “Concurso de Artes de la Visualidad Samuel Román 2023”. La instancia congregó a cerca de 200 obras que fueron evaluadas por una comisión experta en procesos de selección online y presencial, de las que finalmente 22 pasaron a la evaluación final. De ellas, 12 fueron seleccionadas para la exposición “Inestimables” bajo la curatoría de la destacada ensayista, curadora y docente Rita Ferrer, que se realizará junto a la entrega de premios el viernes 17 de noviembre desde las 12 horas en el Espacio Cultural La Merced

En la mañana de hoy se dieron a conocer los resultados del II Concurso de Artes de la Visualidad Samuel Román 2023, instancia que tiene como objetivo destacar, promover e incentivar la creación de obras artísticas que movilicen diálogos, operaciones de identidad-territorio y mixturas dentro de su concepto, así como materialidades. Promoviendo nuevas relaciones entre obras, artistas y comunidad, además de impulsar, a nivel local en nuestra ciudad, los procesos creativos respecto a las artes visuales, aportando a la concepción y lectura del espacio desde la contemporaneidad.

En esta oportunidad, el concurso contó con la evaluación de una Comisión de Expertos, compuesta por artistas, académicos e investigadores especializados en Artes que actuó como jurado y eligió a los ganadores y las menciones honrosas. Esta comisión estuvo conformada por Mariairis Flores Leiva, Licenciada y Magister en Teoría e Historia del Arte de la Universidad de Chile, José Antonio Castillo, Artista Visual y Licenciado en Artes mención Pintura de la Universidad Católica de Temuco, y Mane Adaro, Investigadora, Curadora, Magister en Estudios de la Imagen y doctoranda del Programa Interdisciplinario en Humanidades de la Universidad Finis Terrae.

Sobre el proceso, las piezas ganadoras fueron las siguientes:

Premio de Honor “Artes Visuales – Corporación de la Cultura y las Artes de Rancagua”, la obra Melancholia I, Grafito sobre papel de Ignacio Andrés Henríquez Carrera, cuyo premio consiste en un diploma de honor, $1.500.000.- (un millón quinientos mil pesos) además de que el ganador podrá realizar una exposición individual al año siguiente en alguna de las salas de exposición de la Corporación Cultural.

Premio de Honor “Distinción Especial”, consistente en un diploma de honor y $500.000 (quinientos mil pesos), para la obra “Muchacho tailandés”, óleo sobre tela, de Pablo Salvador Lincura Matamala.

Premio “Incentivo de la Creación Local” para la obra titulada C/L 24/7 Nº4, de la categoría escultura y del autor Eduardo Francisco Ortiz Ponce. Con un premio consistente en un diploma de honor y $500.000.- (quinientos mil pesos)

Además de estos reconocimientos, el jurado estimó pertinente generar menciones honrosas a obras que se destacan por cómo están resueltas, su técnica y los conceptos abordados, siendo estas “Observación sobre la ciudad”, con técnica acrílico sobre tela, de Paulina Andrea Saavedra Zeballos y “Restos Colgantes”, Fotomontaje digital de José Valentín Calderón González.

Sobre esta segunda versión de “Artes de la Visualidad”, Mane Adaro señaló que: “El concurso que realiza Rancagua implica un alcance nacional, y en ese sentido es un proyecto ambicioso que rompe con la perspectiva centralista y eso es importante, porque esta misma descentralización acentúa la interacción, la posibilidad de una plurivisión dentro de las artes y sobre todo la importancia del intercambio, de experiencias a un nivel de producción artística” y agregó que es importante “no quedarnos desde un lugar lineal que no puede abarcar todas las miradas, entonces me parece tan necesaria esta interacción que se produce desde lo regional hacia el arte nacional”

Opinión que comparte Mariairis Flores ya que “el hecho de poder tener un premio es un incentivo para que los artistas sigan produciendo obras, y si bien es un solo artista el que se lo gana, que exista una instancia en que todos puedan participar es también un hito dentro del campo artístico” además la investigadora señaló que el concurso “es una buena muestra de lo que sucede a nivel nacional” ya que “lo que estamos viendo es una muestra de lo que es el arte contemporáneo en Chile ahora. Y eso es muy interesante porque responden distintos tipos de materialidades, disciplinas pero todas atravesados por un interés en reflexionar sobre la sociedad actual”

En tanto, José Castillo expresó que la instancia es “es una ventana de proyección, un trampolín para artistas nuevos, especialmente artistas jóvenes” y valoró positivamente lo hecho a nivel local el concurso ya que “ha tenido un avance muy significativo en el sentido que está abriendo las puertas a nivel regional, como lo fue en un comienzo, pero ahora a nivel nacional a propuestas nuevas, más innovadoras y vanguardistas dentro del arte chileno, especialmente la rama joven del arte chileno”

Sobre los artistas

Para Ignacio Enríquez, ganador del Premio de Honor Artes Visuales – Corporación de la Cultura y las Artes de Rancagua, el premio es un gran incentivo a su carrera.

Sobre el premio señaló: “Estoy muy emocionado. Francamente pensé que me iba a desmayar, no lo podía creer. Ya decantando la noticia un par de horas, no dejo de pensar en la linda manera de cerrar un año intensísimo, tanto a nivel personal como profesional; 13 exposiciones incluyendo mis primeras dos individuales. Estoy con un orgullo tremendo del fruto de mi perseverancia y resiliencia. Pero más lindo aún es ver como mi trabajo logra conectar con un público cada vez más amplio, y entablar ciertas conversaciones.”

En el mismo sentido, expresó que la obra ganadora, Melancholia I representa “la culminación de un proceso terapéutico intenso, de muchos años, que me cambió la vida; me permitió encontrarme conmigo mismo, enfrentarme a fantasmas del pasado, adquirir herramientas para llevar conmigo un trauma que nunca me dejará”. Por tal motivo, expresa el artista “la mayor parte de mi cuerpo de obra, es parte del constante trabajo de resignificación de episodios traumáticos de mi vida, pero en la obra en particular es además la catarsis de una de las más importantes epifanías obtenidas de mi trabajo terapéutico, llevada a obra para compartir con el mundo con confianza de que pueda resonar con las muchísimas personas que sobrevivieron algo similar”

En tanto Pablo Lincura, Ganador del Premio de Honor – Distinción Especial, expresó estar feliz con el resultado porque “Cuando uno hace una obra, quiere socializarla también. Es bueno que la obra caiga en los ojos de otra persona. Pintar es un trabajo solitario que uno hace, entonces es una apuesta ciega, uno dice estoy pintando, trasnochando, pero no sé si después lo voy a exponer o mostrar” Y agregó que

es gratificante poder tener un premio con esa pintura en específico que es una de mis favoritas”. Sobre la pintura señaló que “fue un tiempo que quería explorar bien el tema del retrato, de la figura humana, hacer un cuadro grande, entonces tenía ganas de explorar el erotismo, el exotismo, y fue un momento en que le puse harto empeño en el tema de los drapeados, las telas, el color de la piel, todo. Fue un momento de investigación pictórica para mi haber hecho ese cuadro”

Por su parte, Eduardo Ortiz tras ganar el Premio “Incentivo de la Creación Local” expresó su alegría por el reconocimiento. “Cuando vi que fui quedando, fue bastante alentador, además porque la obra, yo sé que es bien rara para el contexto de la región”. A su vez agradeció la instancia y señaló que aprovechará el reconocimiento para “introducirme nuevamente en la comuna”, ya que “lo importante de este premio es darme a conocer dentro de Rancagua, que finalmente es donde menos he expuesto”

Sobre su escultura expresó que “es una forma a través de la seducción y de elementos de la cultura de consumo para tratar de hablar de ciertos temas que pasan desde la clandestinidad y llevar a colación ciertos aspectos que aparecen, pero que finalmente muchas veces los invisibilizamos o hacemos como que no existen”

Curatoría

Sobre la exposición de obras reunidas bajo la rúbrica de “Inestimable” y que serán expuestas desde el 17 de noviembre al 31 de enero de 2024 en el Espacio Cultural La Merced, la destacada curadora Rita Ferrer señaló: “

“hemos puesto en escena, -más allá del “nominalismo representacional”-, al carácter de bricolage experimental y la función heurística que en ellas campea. Son obras difíciles de encuadrar. No están constreñidas por las jerarquías de lo alto y de lo bajo. De lo noble y de lo espurio. De lo eterno y de lo efímero. Algunas, patas para arriba; otras, inacabadas…

Las obras aquí presentes obedecen a la doble articulación que proponen sus autores, autoras et. al, cuando aventuran poéticas heurísticas en su quehacer, para hacer frente a los tiempos complejos que las motivan y más lejos, pretenden resignificar espacios a veces contradictorios, posiblemente perturbadores; ensoñadamente intensos -heterotópicos-, donde éstas buscan y logren emplazarse.”

Obras Seleccionadas para “Inestimable”

N° Título de la obra Autor

1 Objeto en tránsito Diamela Burboa Gajardo

2 C/L 24/7 N°3 Eduardo Francisco Ortiz Ponce

3 De la serie “Violentos” Fabio Lucas Lazcano Pozo

4 TATO Henry Emilio Facundo Tobar González

5 Melancholia I Ignacio Andrés Henríquez Carrera

6 Restos colgantes José Valentín Calderón González

7 Resistencia Juan Carlos Morales Diaz

8 Refugio Nataniel Álvarez Gómez

9 Muchacho tailandés Pablo Salvador Lincura Matamala

10 Observaciones sobre la ciudad Paulina Andrea Saavedra Zeballos

11 El mundo patas arriba Taina Villalobos Fischer

12 Pareidolia Thiare Geraldine Cornejo Benavides