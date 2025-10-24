La Municipalidad de Rancagua, junto a Mastercard y Bipay, anunció el lanzamiento de la campaña “Paga, Muévete y Ahorra”, que permitirá a los usuarios del transporte público obtener un 50% de cashback en sus pasajes durante los próximos dos meses.

El beneficio aplica a todas las tarjetas Mastercard (débito, prepago y mediante Apple Pay o Google Pay) y se activa al pagar el pasaje en el sistema Bipay. Una vez realizado el pago, el 50% del monto se verá reflejado en la cuenta del usuario en pocos días.

Rancagua fue seleccionada como ciudad piloto de esta iniciativa, que busca fomentar el uso del transporte público, fortalecer la conectividad urbana y entregar beneficios económicos directos a la comunidad y turistas.