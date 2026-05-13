El torneo reunirá a 17 establecimientos educacionales de Rancagua y Machalí en una competencia que busca fortalecer el deporte escolar, la vida sana y la formación valórica a través del fútbol.

Con una ceremonia inaugural programada para este martes 12 de mayo a las 14:00 horas en el Estadio Municipal Patricio Mekis, Rancagua dará inicio a la segunda versión de la Copa Ilustre Municipalidad de Rancagua de Fútbol Escolar Masculino, campeonato organizado por la Corporación Municipal de Deportes de Rancagua.

Esta nueva edición contará con la participación de 17 establecimientos educacionales de Rancagua y Machalí, convocando a más de 440 estudiantes de 1° a 4° medio, pertenecientes a colegios municipales, particulares subvencionados y particulares. Cada delegación estará conformada por aproximadamente 26 alumnos.

La actividad tendrá la presencia del alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati, además de autoridades comunales, directivos, docentes y delegaciones estudiantiles que serán parte de esta nueva edición del certamen.

Luego del exitoso desarrollo de su primera versión en 2025, la competencia regresa con una convocatoria ampliada y un carácter intercomunal, consolidándose como una de las principales instancias de participación y encuentro para el fútbol escolar de la zona.

El campeonato se desarrollará durante los meses de mayo y junio en el Complejo Deportivo Patricio Mekis, con jornadas deportivas de lunes a viernes entre las 13:00 y las 18:00 horas. El torneo tendrá un formato inspirado en competencias mundialistas, contemplando fase de grupos y etapas eliminatorias, donde los establecimientos competirán por obtener la Copa Ilustre Municipalidad de Rancagua.

La programación de la primera fecha comenzará el mismo martes 12 de mayo, tras la ceremonia inaugural, con los encuentros entre Liceo Industrial Ernesto Pinto Lagarrigue y Colegio Ena Bellemans Montti, además del duelo entre Liceo Jorge Alessandri y Colegio IRE.

Desde la Corporación Municipal de Deportes destacaron que esta iniciativa busca promover el desarrollo integral de jóvenes, incentivando hábitos de vida saludable y fortaleciendo valores fundamentales como el respeto, el compañerismo, la disciplina y el trabajo en equipo.

La Copa Ilustre Municipalidad de Rancagua continúa posicionándose como un espacio de integración deportiva y participación comunitaria, reuniendo a estudiantes, comunidades educativas y familias en torno al deporte y la sana convivencia.