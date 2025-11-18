La nueva infraestructura, ubicada en el sector nororiente, representa un avance en calidad de vida y acceso al deporte para la comunidad. “Esta piscina temperada se convierte en un espacio de encuentro y desarrollo para nuestros vecinos”, destacó el alcalde Raimundo Agliati.

Rancagua inauguró este viernes la nueva piscina temperada semiolímpica ubicada en el sector nororiente de la ciudad, un proyecto largamente esperado que marca un avance significativo tanto para el desarrollo urbano como para la práctica deportiva en la comuna y la región.

La iniciativa comenzó a consolidarse en 2018, dando inicio a un proceso orientado a concretar un recinto moderno, seguro y accesible para toda la comunidad. Tras años de gestión y trabajo técnico, la piscina ya es una realidad al servicio de las familias de Rancagua y de deportistas de toda la Región de O’Higgins.

El alcalde Raimundo Agliati reafirmó el impacto integral de este proyecto:

“Esta piscina temperada no solo abre oportunidades para el deporte, sino que también se convierte en un espacio de encuentro y desarrollo para nuestros vecinos. Es un paso concreto hacia una mejor calidad de vida y hacia una ciudad que crece con infraestructura de buen nivel para todas y todos”.

Durante la ceremonia, también se destacó el aporte regional que representa esta obra, considerada clave para la formación y proyección de nuevas generaciones. El ministro del Deporte, Jaime Pizarro, sostuvo que esta infraestructura “representa una noticia maravillosa para Rancagua y la región, permitiendo el crecimiento, la motivación y la proyección de talentos deportivos”.

La nueva piscina temperada se incorpora como un punto de encuentro comunitario que promueve la vida sana, el deporte formativo y el uso responsable de espacios públicos de alto estándar.

Con su apertura, Rancagua reafirma su compromiso con el desarrollo de infraestructura que mejora la calidad de vida y fortalece el bienestar de sus habitantes.