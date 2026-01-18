Rancagua, 18 enero 2026.- Ante la grave emergencia provocada por los incendios forestales que afectan al sur del país, la Municipalidad de Rancagua informa a la comunidad el inicio de una campaña solidaria de ayuda, destinada a apoyar a las familias damnificadas.

Al respecto, el alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati, señaló que “desde Rancagua miramos esta tragedia con profunda preocupación, pero también con un fuerte sentido de responsabilidad y solidaridad. Como municipio, nos estamos ocupando: hemos activado puntos de acopio y estamos coordinando ayuda para que llegue directamente a las personas damnificadas en el sur de Chile”.

La campaña comenzará hoy domingo 18 de enero, con puntos de acopio habilitados desde el mediodía hasta las 21:00 horas en los siguientes lugares: Polideportivo Lourdes, Complejo Patricio Mekis y Teatro Regional. De manera extraordinaria, durante esta jornada también se recibirá ayuda en Calles Vivas (Avenida Kennedy, entre Circunvalación y Punta del Sol).

En el marco de esta iniciativa, se recibirán alimentos no perecibles, artículos de aseo, pañales, agua, entre otros insumos básicos, a los que se suman herramientas para labores de reconstrucción, como palas, carretillas y guantes. El alcalde hizo además un llamado a la comunidad, recalcando que “cada aporte cuenta y hoy el sur nos necesita”.

Para mañana lunes, los puntos de acopio funcionarán desde las 8:00 hasta las 21:00 horas, manteniéndose operativos el Polideportivo Lourdes, Complejo Patricio Mekis y Teatro Regional.

La Municipalidad de Rancagua reiteró el llamado a vecinas y vecinos a sumarse a esta campaña, destacando el espíritu solidario de la ciudad frente a esta emergencia nacional.