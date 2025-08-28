En Rancagua comenzó el primer programa de acondicionamiento físico dirigido a voluntarios de Bomberos, una iniciativa inédita a nivel nacional impulsada por la Municipalidad y la Corporación de Deportes.

El plan abarcará a las ocho compañías de la comuna e incluirá rutinas de entrenamiento, mediciones y seguimiento del estado físico, con profesionales a cargo de acompañar a los voluntarios en su preparación. El objetivo es reforzar su condición y cuidado personal para optimizar su labor en situaciones de emergencia.

Con este programa, la comuna busca fortalecer el apoyo hacia quienes cumplen un rol clave en la seguridad de la comunidad.