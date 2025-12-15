La iniciativa contempla mayor presencia preventiva, fiscalización y servicios especiales para acompañar la alta afluencia de diciembre._

En la Plaza de Los Héroes se lanzó oficialmente el plan Navidad Segura 2025, una estrategia que reúne a diversas instituciones públicas, policiales y representantes del comercio para fortalecer la seguridad, el orden y la experiencia de quienes visitan el centro de la ciudad durante la temporada de mayor actividad comercial.

El alcalde Raimundo Agliati destacó que el trabajo municipal es clave para que diciembre se viva con tranquilidad y buena convivencia en el espacio público. “El municipio tiene un rol clave: queremos que los rancagüinos vengan con tranquilidad, comodidad y seguridad a recorrer el centro y realizar sus compras. Por eso hemos reforzado nuestra planificación y el despliegue de nuestros equipos en coordinación con Carabineros”, afirmó.

El jefe comunal agregó que el foco municipal está en mantener un espacio público limpio, ordenado y seguro: “Este año el estándar debe ser aún mejor. Nuestros equipos ya están trabajando diariamente con lavados nocturnos, fiscalización de permisos y un centro despejado. Tendremos inspectores en motos, móviles y patrullaje a pie orientando a las personas y promoviendo una Navidad segura. El centro es un espacio recuperado para las familias y queremos que siga siendo un lugar para disfrutar”.

El delegado presidencial de O’Higgins, Fabio López, destacó que este esfuerzo se construye entre diversas instituciones y que busca replicar los buenos resultados del año pasado. “Estamos iniciando un proceso regional que reúne a múltiples servicios para brindar una Navidad segura. Queremos que las personas puedan realizar sus compras con tranquilidad, en cualquiera de las 33 comunas de la región y, especialmente, en la capital regional”, señaló.

Desde Carabineros, el jefe de Zona O’Higgins, general Guillermo Bohle, explicó que la institución ha organizado turnos especiales para acompañar la mayor afluencia de personas. “Queremos que quienes vengan al centro se sientan seguros. Habrá servicios desde la mañana hasta la noche, complementando el trabajo de los organismos públicos y del comercio local, para que esta sea una fiesta tranquila y ordenada”, indicó.

El presidente de la Cámara de Comercio O’Higgins, Rodrigo Zúñiga, valoró esta coordinación, que —según destacó— ha sido fundamental para mejorar la experiencia en el centro. “Para el comercio es esencial recibir a nuestros clientes en un entorno seguro. Esta mesa de trabajo interinstitucional ha dado frutos y hoy vemos un centro mejor organizado y preparado para diciembre. Invitamos a la ciudadanía a preferir el comercio establecido y a disfrutar de un ambiente seguro”, expresó.

El plan estará activo durante toda la temporada navideña, reforzando la presencia preventiva, la fiscalización y el acompañamiento a quienes visiten los principales puntos comerciales de la región. Con este plan, Rancagua inicia diciembre con un refuerzo preventivo significativo, un despliegue municipal intensificado y acciones coordinadas para que las familias disfruten el centro con seguridad, orden y actividades culturales durante todo el mes.