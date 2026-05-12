Los trabajos de repavimentación buscan optimizar las condiciones de tránsito en una importante arteria del sector norponiente de la comuna.

Como parte del trabajo sostenido para mejorar la conectividad y las condiciones de tránsito en la ciudad, la Municipalidad de Rancagua sigue avanzando en el proyecto de mejoramiento vial de calle Gustavo Cabello Olguín.

La iniciativa contempla la rehabilitación de sectores focalizados de la calzada entre avenida Nelson Pereira y avenida Kennedy, mediante la rotura y reposición de losas de hormigón que actualmente presentan un importante nivel de deterioro. El proyecto considera una intervención total de 507 metros cuadrados, permitiendo mejorar las condiciones de circulación en una vía altamente transitada del sector norponiente de la comuna.

Al respecto, el alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati, señaló que “este proyecto responde a una necesidad concreta de los vecinos y de quienes transitan diariamente por este sector. Estamos avanzando en una intervención que permitirá recuperar una vía importante para la conectividad de la comuna y mejorar las condiciones de desplazamiento de manera segura y eficiente”.

Las obras también contemplan el reemplazo completo del paquete estructural en las zonas intervenidas, incorporando nuevas losas de hormigón y una base granular que permitirá aumentar la durabilidad de la vía y entregar una solución más eficiente para el tránsito vehicular.

Esta iniciativa cuenta con financiamiento conjunto de SUBDERE y la Ilustre Municipalidad de Rancagua, con una inversión superior a los 67 millones de pesos.

Con este tipo de proyectos, el municipio continúa fortaleciendo el desarrollo de infraestructura urbana en distintos sectores de la ciudad, impulsando obras que buscan mejorar la conectividad, optimizar los desplazamientos y entregar mayor seguridad vial a vecinos y automovilistas.