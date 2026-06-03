En el marco del Día Mundial de la Bicicleta, la capital regional publicó la licitación de un importante plan urbano que permitirá intervenir más de 5 kilómetros de infraestructura estratégica para la movilidad de miles de personas._

La Municipalidad de Rancagua anunció este martes una inversión superior a los $510 millones destinada a la recuperación de infraestructura y al mejoramiento de la seguridad vial en distintos puntos estratégicos de la comuna, iniciativa que permitirá intervenir más de 5 kilómetros de ciclovías utilizados diariamente por miles de vecinos.

El anuncio realizado por el alcalde de Rancagua Raimundo Agliati se hizo en el contexto del Día Mundial de la Bicicleta y considera la conservación y mejoramiento de la Ciclovía Avenida La Compañía, la Ciclovía San Martín y la intervención vial del cruce de Avenida Miguel Ramírez con Avenida San Joaquín, sectores clave para la conectividad y movilidad de la capital regional.

La autoridad explicó que durante esta jornada fue publicada oficialmente la licitación de las obras, dando inicio al proceso administrativo que permitirá ejecutar uno de los proyectos de recuperación de infraestructura vial más relevantes impulsados recientemente en la ciudad en materia de movilidad sustentable.

Las obras contemplan el recambio total de más de 6.600 metros cuadrados de asfalto, además de nueva señalización, demarcaciones de alta durabilidad y diversos elementos de segregación y protección vial destinados a mejorar las condiciones de desplazamiento para ciclistas, peatones y automovilistas.

El alcalde Agliati, señaló que “durante años muchas de estas ciclovías reflejaron el abandono y deterioro que vivió la ciudad. Hoy estamos dando un paso importante para recuperar infraestructura clave para miles de vecinos que diariamente se desplazan por Rancagua. Recuperar la ciudad también significa construir espacios más seguros, más conectados y más humanos”.

La intervención de la Ciclovía Avenida La Compañía abarcará desde la Rotonda Avenida Libertador Bernardo O’Higgins hasta las cercanías del límite comunal con Codegua, mientras que la conservación de la Ciclovía San Martín se ejecutará entre Avenida Capitán Antonio Millán y Avenida Libertador Bernardo O’Higgins.

A ello se suma el mejoramiento del cruce de Avenida Miguel Ramírez con Avenida San Joaquín, uno de los puntos de mayor circulación del sector oriente de la ciudad y donde diariamente convergen peatones, ciclistas, transporte público y automovilistas.

En total, las obras permitirán intervenir 5.142 metros de infraestructura urbana, fortaleciendo la conectividad entre barrios, establecimientos educacionales, centros de servicios, áreas recreativas y sectores comerciales de alta demanda.

El proyecto contempla además una importante inversión en elementos de seguridad vial, incluyendo la instalación de 22 señales de tránsito, 62 hitos flexibles reflectantes, 1.112 tachas reflectantes, 56 tachones de segregación vial, 94 vallas de seguridad CONASET y más de 4.440 metros cuadrados de demarcación vial de alta durabilidad.

Desde el municipio destacaron que las obras beneficiarán directamente a vecinos de más de 20 poblaciones y villas, además de miles de usuarios provenientes de distintos sectores de Rancagua y comunas cercanas que diariamente utilizan estas rutas para estudiar, trabajar, realizar actividades deportivas o trasladarse hacia distintos puntos de la ciudad.

La iniciativa forma parte de la estrategia impulsada por la administración comunal para fortalecer la movilidad sustentable y avanzar hacia una ciudad con infraestructura más moderna, segura y accesible para todos.