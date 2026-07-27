La firma de convenios de financiamiento del Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL) permitirá ejecutar obras en distintos sectores de la comuna.

La Municipalidad de Rancagua dio un nuevo paso para concretar obras que mejorarán la infraestructura vial y la movilidad urbana, tras suscribir convenios de financiamiento con el Gobierno Regional de O’Higgins a través del Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL).

El alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati, valoró la firma de estos convenios y destacó el trabajo coordinado con el Gobierno Regional para sacar adelante iniciativas que responden a las necesidades de la ciudad.

“Estamos muy contentos de concretar estos convenios, porque significan más inversión para Rancagua y nos permitirán seguir ejecutando proyectos que mejoran la calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos”.

Los convenios consideran la ejecución de la segunda etapa de conservación vial de Avenida La Compañía, dando continuidad a las obras realizadas anteriormente en este importante eje de la comuna.

Asimismo, se desarrollará la semaforización de tres cruces en Avenida República de Chile: en la intersección con calle Madrid, a la altura del Parque Cordillera y en el acceso al sector de la población Tomás Guaglén, con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad para peatones y conductores.

A ello se suma la conservación de las ciclovías ubicadas en avenida Millán, a la altura de Isabel Riquelme, y en Avenida República de Chile, fortaleciendo la infraestructura destinada a promover una movilidad más segura y sostenible.