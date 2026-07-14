La iniciativa busca fortalecer la participación, la vida comunitaria y el envejecimiento activo, apoyando el trabajo que cientos de vecinos y vecinas realizan diariamente en los distintos barrios de la comuna.

La Municipalidad de Rancagua comenzó la entrega de subvenciones municipales destinadas a organizaciones de personas mayores, beneficiando este año a 156 clubes y agrupaciones con una inversión total de $85.800.000, recursos que permitirán fortalecer sus actividades, iniciativas comunitarias y proyectos durante 2026.

La ceremonia, correspondiente a las organizaciones de los sectores centro y norte de la comuna, fue encabezada por el alcalde Raimundo Agliati Marchant, y contó con la presencia de los concejales Luis Guerra y Danilo Jorquera, y dirigentes de los distintos clubes beneficiados.

Durante la actividad se destacó el rol fundamental que cumplen las personas mayores en la construcción de comunidad, promoviendo espacios de encuentro, integración y participación activa en los barrios de Rancagua.

En la oportunidad, el alcalde Raimundo Agliati destacó que estos recursos representan un reconocimiento al compromiso permanente de las organizaciones con sus comunidades.

“Queremos que nuestras personas mayores sigan siendo protagonistas de la vida de nuestra ciudad. Estas subvenciones son un respaldo concreto al enorme trabajo que realizan día a día, fortaleciendo la participación, la vida comunitaria y el desarrollo de actividades que mejoran la calidad de vida de sus socios y de sus barrios”.

Asimismo, desde el municipio se recordó que este año las organizaciones suscribieron un convenio de colaboración con la Municipalidad de Rancagua, fortaleciendo el compromiso con la correcta ejecución y rendición de los recursos públicos, en un trabajo basado en la transparencia y la responsabilidad.

La entrega de estas subvenciones forma parte del compromiso municipal con el bienestar de las personas mayores, promoviendo el envejecimiento activo y el fortalecimiento de organizaciones que, a través de actividades recreativas, culturales, deportivas y sociales, continúan siendo un pilar fundamental para la vida comunitaria de Rancagua.