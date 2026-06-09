Rancagua continúa fortaleciendo su identidad urbana a través del arte público con la inauguración del mural “Sembrar hoy y cosechar mañana”, una obra desarrollada junto a BancoEstado por la muralista rancagüina Viviana Alarcón y el artista Ignacio Rivera. La creación rescata elementos de la vida cotidiana, la historia y las tradiciones de la región, aportando valor cultural a uno de los espacios más transitados de la ciudad.

Ubicado en la fachada de BancoEstado, en pleno Paseo Independencia, el mural busca contribuir al embellecimiento del centro de Rancagua, promoviendo el sentido de pertenencia y el orgullo por las raíces locales. La iniciativa reafirma el compromiso de seguir impulsando espacios públicos más amigables, atractivos y conectados con la identidad de la comunidad.