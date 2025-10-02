Rancagua, 02 octubre 2025.- En una ceremonia realizada este miércoles, autoridades locales, regionales y del Ejército participaron de la inauguración de los trabajos de restauración que devolvieron el esplendor al histórico monumento en honor al Padre de la Patria.

El proyecto realizado por el municipio de Rancagua fue ejecutado por el Taller Montes Becker, especializado en conservación patrimonial, e incluyó limpieza de mármol, reparación de relieves y placas de bronce, además de la reposición de piezas históricas.

“Con esta restauración no solo recuperamos una obra patrimonial de gran valor, sino que también reafirmamos la memoria histórica y el orgullo de ser rancagüinos. Nuestro compromiso es mantener viva la identidad de la ciudad y honrar a quienes dieron todo por Chile”, señaló el alcalde Raimundo Agliati.