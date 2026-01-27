Los trabajos se ejecutarán durante el período estival y permitirán que la vía esté completamente operativa en marzo._

Con el inicio de las obras de mejoramiento integral del camino a Tuniche, Rancagua da un paso significativo en la recuperación de uno de los ejes viales más transitados y deteriorados del sector norte.

El proyecto contempla la renovación total del pavimento en un tramo cercano a los 1.600 metros, entre el paso superior de Tuniche y la Ruta H-210, y representa una inversión municipal superior a los 300 millones de pesos, aprobada por el Concejo Municipal. La intervención busca poner fin a años de soluciones parciales, entregando una vía moderna, segura y acorde al flujo vehicular que concentra este sector.

Los trabajos consideran la remoción completa de la carpeta existente y su posterior recapado asfáltico, con un plazo de ejecución de 90 días. La programación fue definida para el período estival, permitiendo reducir las molestias al tránsito y asegurar la plena operatividad de la vía durante el mes de marzo.

El alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati, valoró el inicio de estas obras, destacando que “esta intervención responde a un déficit histórico en el estado de las calles y permite recuperar un eje estratégico con una solución definitiva, mejorando la seguridad y la conectividad para vecinos de Rancagua y de comunas cercanas”.

Durante el desarrollo de las faenas, se implementará un sistema de segregación vial, con señalización y control de tránsito, manteniendo siempre habilitada una de las calzadas para evitar cortes totales y asegurar la continuidad del flujo vehicular.

Esta iniciativa se enmarca en el plan de recuperación de vías urbanas impulsado por el municipio, que ya ha considerado intervenciones en sectores como Avenida La Compañía y Camino a San Ramón, consolidando una línea de trabajo orientada a fortalecer la infraestructura vial y la calidad de vida de la comunidad.