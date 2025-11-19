Administración comunal concretó un nuevo avance en su plan de ordenamiento urbano con la recuperación del acceso principal del principal edificio de salud de la

Región y que, por años, se mantuvo ocupado por puestos instalados sin autorización.

El proceso se desarrolló en dos etapas. Primero, el municipio de Rancagua notificó formalmente a los vendedores sobre la irregularidad de su instalación y se les otorgó un plazo para su retiro. Una vez cumplido dicho periodo, la mayoría de los propios ocupantes retiraron sus estructuras, permitiendo despejar completamente el área.

Este ordenamiento ha generado un entorno más seguro, limpio y transitable para pacientes, acompañantes, trabajadores de la salud y vecinos que circulan a diario por el lugar. Actualmente, el acceso luce libre de obstrucciones, mejorando la movilidad peatonal y el uso de los espacios públicos.

El alcalde Raimundo Agliati destacó que la intervención forma parte de una serie de acciones impulsadas durante el año para recuperar distintos puntos de la ciudad. “Era una prioridad devolver este espacio a quienes transitan diariamente por el Hospital Regional, no solo de Rancagua, sino también de otras comunas. Agradezco el trabajo colaborativo que permitió lograrlo. Ahora viene una segunda etapa, enfocada en mejorar el área para que las personas puedan circular y esperar el transporte público con mayor comodidad”, señaló.

Con este hito, Rancagua sigue avanzando en su compromiso por una ciudad más ordenada y segura.