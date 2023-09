Rancagua, 25 septiembre 2023.- Desde as 11:00 am. en Av. Einstein con Pasaje Interior de Rancagua, Carabineros de la 3ra. Com. Rancagua Oriente están trabajando en una colisión entre una motocicleta y un vehículo, dónde el vehículo mientras se movilizaba por Av. Einstein en dirección al Sur, al llegar a calle Interior realizó un viraje al oriente, fue impactado al costado derecho trasero por una motocicleta que se desplazada en dirección contraria, falleciendo lamentable una niña de 13 años, hija y acompañante del motociclista.

El Fiscal instruyó que la SIAT realice las pericias en el lugar para establecer los hechos y causas del accidente.