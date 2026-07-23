Con el objetivo de fortalecer la prevención del delito y reforzar la seguridad en la comuna, durante la tarde de este miércoles se desarrolló una nueva fiscalización mixta encabezada por equipos municipales, junto a personal del equipo IP Centauro del Plan Calle Sin Violencia y fiscalizadores del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

El operativo estuvo enfocado en la realización de controles vehiculares para detectar posibles infractores, revisar vehículos con encargo vigente por robo, verificar la autenticidad de la documentación y efectuar controles preventivos de identidad para detectar personas con órdenes judiciales pendientes.

Como resultado de la fiscalización se realizaron 144 controles vehiculares y 49 controles preventivos de identidad. Además, se cursaron 37 infracciones a la Ley de Tránsito y seis motocicletas fueron retiradas de circulación por incumplimientos a la normativa vigente.

Durante el procedimiento también fueron detenidas dos personas. La primera por el delito de falsificación de instrumento público, luego de ser sorprendida portando una licencia de conducir falsificada. La segunda fue detenida por conducir un vehículo que mantenía un encargo vigente por robo.

El alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati, destacó el trabajo coordinado entre las instituciones y reafirmó el compromiso del municipio con la seguridad de la comuna.

“En Rancagua estamos dando una señal muy clara: aquí la ley se hace cumplir. Estas fiscalizaciones no son hechos aislados, son parte de un trabajo permanente para prevenir delitos, sacar de circulación a quienes ponen en riesgo la seguridad de los vecinos y recuperar el orden en nuestra ciudad. Vamos a seguir trabajando junto a Carabineros, el Ministerio de Transportes y todas las instituciones que sean necesarias, porque nuestro compromiso es que las familias vivan en una ciudad cada día más segura”, señaló el jefe comunal.

Desde el municipio informaron que este tipo de operativos continuará desarrollándose de manera permanente en distintos sectores de la ciudad, como parte de la estrategia de prevención del delito y recuperación de los espacios públicos impulsada por la administración comunal.