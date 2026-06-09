El procedimiento permitió ejecutar cuatro órdenes de ingreso y registro, además de realizar controles migratorios, preventivos de identidad y fiscalizaciones sanitarias en distintos sectores de la comuna._

La Municipalidad de Rancagua lideró una nueva intervención mixta de fiscalización y control junto a Carabineros, Policía de Investigaciones (PDI), Seremi de Salud y Seremi de Seguridad Pública, operativo que permitió clausurar tres domicilios utilizados para el comercio sexual clandestino, decomisar alcohol ilegal y prohibir el funcionamiento de un local comercial por graves deficiencias sanitarias.

La intervención se desarrolló en el marco del plan comunal de recuperación de espacios y combate al funcionamiento de actividades ilegales en la ciudad.

Durante el despliegue se ejecutaron cuatro órdenes de ingreso y registro en distintos inmuebles, procedimiento que permitió clausurar tres domicilios que operaban vinculados al comercio sexual clandestino, principalmente debido a la gran cantidad de denuncias y delitos que afectan a las personas que concurren a dichos lugares.

Asimismo, los equipos fiscalizadores clausuraron un clandestino de alcoholes e incautaron bebidas alcohólicas que eran comercializadas de manera ilegal, infringiendo la normativa vigente.

En paralelo, ambas policías realizaron controles migratorios y controles preventivos de identidad, reforzando las labores de seguridad y prevención en los sectores intervenidos.

Durante la jornada también se prohibió el funcionamiento de un local comercial debido a importantes deficiencias sanitarias detectadas por la autoridad de salud.

El alcalde de Rancagua destacó que “no vamos a permitir que existan lugares donde se vulnera la ley, se pone en riesgo la seguridad de las personas o se generan focos de delitos e incivilidades. Estamos trabajando de manera coordinada con las policías y las autoridades para recuperar nuestros barrios y devolver la tranquilidad a las familias de Rancagua”.

Desde el municipio reiteraron que este tipo de operativos mixtos continuarán desarrollándose en distintos puntos de la comuna con el objetivo de fortalecer la seguridad, combatir el comercio ilegal y recuperar espacios para la comunidad.