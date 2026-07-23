La intervención fue liderada por equipos de la Municipalidad de Rancagua, con el apoyo de las seremis de Salud y de Seguridad Pública, Carabineros y la Policía de Investigaciones, en el marco del plan permanente para combatir el funcionamiento de recintos dedicados al comercio sexual ilegal en la comuna.

Durante la noche de este martes se desarrolló un nuevo operativo conjunto de fiscalización a recintos donde se ejercía comercio sexual ilegal en distintos sectores de Rancagua, como parte del trabajo permanente que impulsa la Municipalidad para enfrentar este tipo de actividades irregulares y fortalecer la seguridad, el orden público y el cumplimiento de la normativa vigente.

En la intervención participaron equipos municipales, junto a la Seremi de Salud, la Seremi de Seguridad Pública, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones (PDI), quienes inspeccionaron tres inmuebles.

Como resultado del operativo, la Seremi de Salud cursó tres sumarios sanitarios y decretó la clausura de dos de los recintos intervenidos. En tanto, la PDI realizó 14 controles migratorios, mientras que Carabineros efectuó 18 controles preventivos de identidad.

Sobre estas nuevas clausuras el alcalde de Rancagua Raimundo Agliati explicó que “desde el primer día dijimos que no íbamos a mirar para el lado frente a este tipo de situaciones. En Rancagua no hay espacio para quienes funcionan al margen de la ley ni para recintos que ponen en riesgo la seguridad y la tranquilidad de nuestros barrios. Estos operativos continuarán realizándose de manera permanente y coordinada con las instituciones competentes, porque nuestro compromiso es recuperar los espacios para las familias y seguir construyendo una ciudad más segura para todos.”

Con estas nuevas clausuras, ya son 19 los prostíbulos clandestinos clausurados en Rancagua durante los últimos cuatro meses, reflejando el trabajo sostenido que se ha desarrollado desde abril para erradicar este tipo de recintos irregulares mediante operativos coordinados entre las distintas instituciones.

Estas acciones forman parte de una estrategia permanente impulsada por la Municipalidad de Rancagua junto a los organismos competentes, con el objetivo de recuperar espacios para la comunidad, fortalecer la seguridad y garantizar el cumplimiento de las normas sanitarias y legales en la comuna.