Rancagua, 19 agosto 2025.- En horas de la tarde, por instrucción de la Fiscalía ECOH O´Higgins, personal de la Brigada de Homicidios y de la Fuerza de Tarea de Homicidios Rancagua, junto a los Peritos del Laboratorio de Criminalística Regional Rancagua, concurrieron al pasaje Mateo de Toro y Zambrano población Manuel Rodríguez de Rancagua. Diligencias en relación al Homicidio con Arma de Fuego de un hombre, chileno, de 25 años de edad, encontrándose el cadáver al interior de un automóvil con diversas heridas por arma de fuego.

En el lugar, se constituyó la Fiscalía ECOH, donde en conjunto con el personal especializado, se llevó a cabo el trabajo científico técnico del Sitio del Suceso, empadronamiento de testigos, además se analizan grabaciones de cámaras de seguridad, que permitió establecer, el lugar exacto donde se habría iniciado el hecho, como asimismo posibles trayectos de interés. Diligencias investigativas en desarrollo.

Se estableció que el citado día, en horas de la tarde, la víctima mientras se desplazaba en compañía de otras personas por el mencionado pasaje a bordo de un automóvil, fueron abordados por varios sujetos desconocidos premunidos con arma de fuego, por causas que se investigan, efectuaron diversos disparos al móvil, hiriendo de gravedad a la víctima, quien falleció en el lugar del hecho, mientras que los individuos huyeron en dirección desconocida.

Oficiales Policiales continúan realizando diligencias, para establecer fehacientemente las circunstancias en la que ocurrió el hecho que se investiga, como asimismo identificar a los partícipes.