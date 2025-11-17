Este viernes 21 de noviembre Rancagua prepara su tercera velada del programa Noches Vivas de Música y Cultura, iniciativa que durante noviembre ha reunido a la comunidad en distintas experiencias artísticas abiertas y gratuitas.

Tras las exitosas jornadas de Noche Latina y Noche del Folclore, ahora será el turno de la Noche del Rock, que tendrá lugar en la Casa de la Cultura desde las 19:00 horas.

La programación incluirá la presentación de la Escuela Municipal de Rock, además de los shows de Nahuel Toro y Ven Aquí – Tributo Álvaro López / Los Bunkers.

Junto con la oferta musical, el público podrá disfrutar de un espacio gastronómico compuesto por foodtrucks, coctelería, vino y cerveza, diseñado para crear un ambiente familiar y propicio para el encuentro comunitario.