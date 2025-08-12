Rancagua, 11 agosto 2025.- En el marco de la Ronda Nacional de Seguridad, Fiscalización y Prevención, desarrollada por Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones (PDI), la Dirección de Seguridad Pública de Rancagua participó activamente junto a sus inspectores municipales en el operativo realizado en la ciudad.

Lo destacable: Rancagua fue uno de los dos únicos municipios del país invitados a sumarse a este importante despliegue, lo que refleja el trabajo coordinado y la confianza en su labor preventiva y de fiscalización.

La Municipalidad de Rancagua reafirmó su compromiso de seguir trabajando de manera conjunta por una ciudad más segura, ordenada y protegida para todas y todos