Vecinos accedieron a servicios gratuitos como vacunación, microchip y desparasitación, en una jornada marcada por la educación y el bienestar animal._

Con una alta participación de vecinos y sus mascotas, la Municipalidad de Rancagua, en conjunto con Carabineros de Chile, desarrolló una nueva jornada de bienestar animal en la Plaza de Los Héroes, acercando servicios clave y promoviendo una cultura de cuidado responsable en la comuna.

Durante la actividad, el equipo de la Veterinaria Municipal ofreció prestaciones gratuitas como vacunación antirrábica, implantación de microchip y desparasitación externa para caninos, facilitando el acceso a atenciones esenciales para la salud animal y apoyando a las familias en el cuidado de sus mascotas.

La jornada también contempló la adopción de cachorros, instancia que permitió a varios de ellos encontrar un nuevo hogar, reforzando además la importancia de adoptar con responsabilidad y compromiso.

Asimismo, la actividad contó con la participación de la Escuela de Adiestramiento Canino de la institución, quienes realizaron una presentación para dar a conocer las habilidades de sus ejemplares y su importante labor en apoyo a la seguridad.

El alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati, destacó el impacto de este tipo de iniciativas:

“Esta fue una jornada que refleja el cariño y el respeto que queremos promover hacia nuestras mascotas. Estamos acercando servicios, pero también generando conciencia sobre la tenencia responsable, que es clave para una mejor convivencia en nuestra ciudad”.

Con este tipo de operativos, el municipio continúa fortaleciendo su compromiso con el bienestar animal y el desarrollo de una comunidad más consciente y responsable.