En el marco del Día de los Patrimonios, el alcalde Raimundo Agliati encabezó la firma de un compromiso que permitirá resguardar uno de los íconos más importantes de la memoria e identidad rancagüina.

En una jornada marcada por el simbolismo y el valor de la memoria urbana, la Municipalidad de Rancagua y los nuevos propietarios del histórico Molino Koke firmaron este viernes un acuerdo de conservación patrimonial que garantizará la preservación de los emblemáticos silos del recinto, uno de los principales hitos industriales e identitarios de la ciudad.

La ceremonia, realizada en el contexto de las actividades del Día de los Patrimonios, representa un hecho ampliamente esperado por la comunidad rancagüina, luego de meses de preocupación ciudadana respecto al futuro de estas estructuras que forman parte del paisaje y de la historia local.

Con este acuerdo, los silos permanecerán en pie y serán integrados al futuro desarrollo del recinto, marcando un precedente en materia de protección patrimonial y recuperación de espacios con valor histórico para la comuna.

El alcalde Raimundo Agliati destacó que la conservación de los silos responde a un profundo sentimiento ciudadano y a la necesidad de que Rancagua avance sin perder su identidad.

“Los silos no son solamente estructuras de hormigón. Son parte de la memoria de nuestra ciudad, del esfuerzo de generaciones, del Rancagua industrial y ferroviario que ayudó a construir lo que somos hoy. Aquí estamos demostrando que una ciudad puede crecer y modernizarse sin borrar su historia”, señaló el jefe comunal.

La autoridad comunal agregó que este acuerdo representa también una señal respecto al rumbo que busca tomar la ciudad en materia de recuperación urbana y patrimonial.

“Durante mucho tiempo, Rancagua vio cómo espacios históricos quedaban abandonados o se perdían. Hoy estamos impulsando una mirada distinta: recuperar, poner en valor y devolverle a la comunidad aquellos lugares que forman parte de nuestra identidad y de nuestro orgullo como ciudad”, afirmó Agliati.