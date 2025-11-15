La actividad reunió a múltiples instituciones públicas y sociales con el objetivo de acercar información y orientación a la comunidad._

Durante la jornada de este jueves, se desarrolló en plena Alameda la Primera Feria de Servicios Comunitarios Interconectada, organizada por la Corporación de Desarrollo Social – Asociación Cristiana de Jóvenes (ACJ) en conjunto con la Ilustre Municipalidad de Rancagua.

La iniciativa reunió a distintas instituciones y servicios, que instalaron stands informativos con material educativo, orientación ciudadana, actividades recreativas y dinámicas comunitarias dirigidas a familias, niños, niñas y adultos mayores. Además, el evento contó con presentaciones artísticas del Coro Municipal de Personas Mayores y del Grupo Folclórico del Adulto Mayor de Rancagua.

El alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati, destacó la importancia de este tipo de instancias, señalando que “cuando el municipio, las organizaciones y las instituciones trabajan en conjunto, logramos conectar mejor con las necesidades de las personas. Esta feria refleja un modelo de gestión participativa y cercana, que queremos seguir fortaleciendo en Rancagua”.

La feria cerró con una positiva evaluación de los asistentes, quienes valoraron la cercanía de los equipos y la oportunidad de resolver dudas y acceder a distintos servicios en un solo espacio.