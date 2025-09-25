El alcalde Raimundo Agliati y el embajador Cyrille Rogeau recorrieron espacios emblemáticos de la ciudad, destacando la preparación de la selección francesa en el Complejo Deportivo Patricio Mekis.

En el marco del próximo inicio del Mundial Sub-20 de la FIFA, Rancagua —ciudad sede del torneo— recibió este jueves la visita del embajador de Francia en Chile, Cyrille Rogeau, quien fue recibido por el alcalde Raimundo Agliati.

Durante la jornada, ambas autoridades recorrieron el centro de la ciudad, visitando la Plaza de Los Héroes y la Plaza Charles de Gaulle, para posteriormente trasladarse al Complejo Deportivo Patricio Mekis, lugar donde la selección de Francia realiza sus entrenamientos oficiales de cara a su participación en el certamen.

El alcalde Raimundo Agliati destacó la importancia de este encuentro, señalando:

“Agradecer la presencia esta mañana del embajador de Francia en nuestro país, que ha venido a visitarnos al municipio de Rancagua, pero sobre todo a recorrer nuestra ciudad, el centro de Rancagua, como también los recintos deportivos donde actualmente está entrenando la selección de Francia. Esto en el contexto que estamos a la puerta del inicio del Mundial Sub-20, acompañando a su selección, pero compartiendo y conociendo la ciudad de Rancagua, que la recibirá durante las próximas semanas”.

Asimismo, la autoridad comunal recordó los lazos históricos que unen a Rancagua y Francia:

“Hay una historia importante que nos liga, que es la visita del presidente Charles de Gaulle hace ya 61 años, un 2 de octubre, cuando estuvo en la Plaza de Los Héroes, donde se inauguró una plaza en su honor. Hemos acordado encontrarnos nuevamente el próximo 2 de octubre en este lugar, junto al embajador, para conmemorar este hito y entregar la recuperación de su pileta como un gesto de memoria y fraternidad”.

Por su parte, el embajador Cyrille Rogeau valoró la recepción brindada tanto por la ciudad como por la comunidad rancagüina a la delegación francesa:

“Me importaba ver cómo era acogida nuestra selección, porque somos muy orgullosos de este joven grupo de futbolistas que está alojado en Rancagua y donde han sido bien acogidos. Incluso notaron el ambiente natural: el verde del césped, el azul del cielo y el blanco de la nieve de la cordillera, que les va a inspirar. Espero que gracias a esto y a la positiva recepción de Chile puedan dar lo mejor de sí en la cancha”.

La visita del embajador de Francia a Rancagua refuerza los vínculos históricos y culturales entre ambas naciones, en el marco de la gran fiesta deportiva que se vivirá en el Estadio Codelco El Teniente y que pondrá a la capital regional de O’Higgins en el centro de la atención internacional.