La ceremonia se realizó en la previa de las finales del Sudamericano de Vóley Playa 2026 y destacó el talento, esfuerzo y proyección de atletas locales pertenecientes a 24 disciplinas deportivas._

En el marco de la jornada final del Sudamericano de Vóley Playa 2026, Rancagua vivió un momento significativo para el desarrollo del deporte local. Durante la previa de las definiciones del certamen internacional, la Municipalidad de Rancagua realizó una ceremonia de reconocimiento a los atletas beneficiados con las becas, iniciativa que busca apoyar y fortalecer la carrera deportiva de diversos jóvenes de distintas disciplinas.

En total, 62 deportistas pertenecientes a 24 ramas deportivas fueron reconocidos en esta instancia. De ellos, 26 recibieron la beca en la categoría Proyección Deportiva y 36 en la categoría Alto Rendimiento, distinción que reconoce tanto a jóvenes talentos en formación como a atletas que ya cuentan con trayectoria y resultados destacados en competencias regionales, nacionales e incluso internacionales.

La ceremonia contó con la presencia del Alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati Marchant, el concejal de la comuna, Edwin Perret y el director de la Corporación Municipal de Deportes de Rancagua, Felipe Arenas Gaona, además de dirigentes deportivos, entrenadores y familia que acompañaron a los premiados en este significativo reconocimiento.

El programa de becas deportivas municipales constituye una de las principales herramientas de apoyo al desarrollo deportivo local. Para los atletas en etapa de crecimiento competitivo y con trayectoria, se les entrega un acompañamiento integral, con atención especializada en áreas como kinesiología, nutrición y psicología deportiva, con el fin de fortalecer su preparación de forma completa.

Durante la ceremonia se destacó que este apoyo no solo reconoce los logros deportivos, sino también el esfuerzo, la disciplina y la perseverancia que implica desarrollar una carrera a nivel competitivo. Las becas buscan precisamente acompañar ese proceso, entregando herramientas que permitan a los atletas continuar su crecimiento y representar a Rancagua en distintas instancias.

Las becas abarcan una amplia diversidad de disciplinas, entre ellas atletismo, natación, vóleibol, karate, gimnasia artística, tenis de mesa, balonmano, boxeo, ciclismo, patinaje artístico, esgrima, BMX, mountain bike y deportes paralímpicos, reflejando la diversidad y el crecimiento del deporte rancagüino.

En ese sentido, Sebastián San Martín, deportista de alto rendimiento en BMX, apreció el apoyo recibido a través de este programa, ‘’lo valoro muchísimo porque generalmente estamos muy ocupados en entrenamiento, y este tipo de ayuda nos aligeran muchas gestiones, que estamos muy pendientes de cómo hacer o solventar (…) generalmente se ocupa mucho material deportivo, tenemos muchos traslados, sobre todo la comida que es muy importante; así que es muy lindo que la ciudad se preocupe de los deportistas de su zona, y en base a eso, dar lo mejor de nosotros mismos’’, señaló el rider.

La jornada se desarrolló en medio del ambiente festivo de la final del Sudamericano de Vóley Playa, un escenario que permitió visibilizar no solo el deporte de alto nivel internacional, sino también el talento y la proyección de los deportistas locales.

Con esta iniciativa, la Municipalidad de Rancagua reafirma su compromiso con el desarrollo del deporte comunal, promoviendo oportunidades y apoyo concreto para quienes, con esfuerzo y dedicación, representan el presente y el futuro del deporte regional.