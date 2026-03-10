La Municipalidad distinguió a rancagüinas que fueron postuladas por la ciudadanía y que destacan por su compromiso y aporte a la comunidad._

En una emotiva ceremonia realizada en la Casa de la Cultura, la Municipalidad de Rancagua llevó a cabo el reconocimiento Mujeres Destacadas 2026, instancia que permitió homenajear a vecinas de la comuna que han contribuido significativamente al desarrollo y bienestar de la comunidad.

Durante la actividad fueron distinguidas 11 mujeres rancagüinas, quienes fueron postuladas por la propia ciudadanía y seleccionadas por su compromiso, liderazgo y contribución al desarrollo social de la comuna, representando con orgullo a Rancagua en distintos espacios de la vida comunitaria.

El alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati, valoró la instancia y destacó el significado de este reconocimiento para la ciudad. “Hoy tenemos el honor de reconocer a mujeres que representan el espíritu de nuestra comuna. Son rancagüinas que con su trabajo, compromiso y amor por su ciudad inspiran a nuevas generaciones y reflejan una historia de esfuerzo que merece ser visibilizada”, señaló.

Las Mujeres Destacadas 2026 fueron:

• *Francisca Lizana*, categoría Mujer Joven.

• *María Peña Tapia*, categoría Mujer Adulta Mayor.

• *Karen Mesa*, categoría Mujer Ciencia, Educación e Investigación.

• *Macarena Meléndez*, categoría Mujer Artes y Cultura.

• *Luisa Quinteros*, categoría Mujer Trabajadora.

• *Karol Guedeney*, categoría Mujer Cuidadora.

• *Isabel Castro*, categoría Mujer e Inclusión.

• *Carol Díaz*, categoría Mujer Ambientalista y Protectora de la Naturaleza y Animales.

• *María Teresa Carrasco*, categoría Mujer en el Deporte.

• *Luzmila Díaz*, categoría Mujer y Derechos Humanos.

• *Erika Muñoz*, categoría Mujer y Liderazgo, Desarrollo Social y Comunitario.

La ceremonia se desarrolló en un ambiente de reconocimiento y gratitud hacia las homenajeadas, destacando el valor de mujeres que, desde distintos espacios, contribuyen al crecimiento y fortalecimiento de la comunidad rancagüina.