La actividad reunió a 25 estudiantes de establecimientos municipales, destacando el esfuerzo, la constancia y los resultados obtenidos en la Prueba de Acceso a la Educación Superior.
Rancagua, 13 enero 2025.- En un emotivo desayuno realizado en la Casa de la Cultura de Rancagua, la Municipalidad de Rancagua, a través de la División de Educación de la Corporación Municipal (CORMUN), reconoció a 25 estudiantes de la educación pública local que obtuvieron destacados resultados en la Prueba de Acceso a la Educación Superior 2025 (PAES).
La instancia, que se desarrolla de manera anual, tuvo como objetivo relevar el mérito académico, el esfuerzo y la constancia de jóvenes de establecimientos municipales, quienes se han transformado en un orgullo para la comuna y un ejemplo para las nuevas generaciones.
Durante la jornada se generó un espacio de encuentro y reconocimiento, donde se puso en valor el compromiso con el aprendizaje y el acompañamiento permanente de las familias en los procesos formativos de los estudiantes.
En la ocasión, el alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati, señaló que “hoy estamos reconociendo a estudiantes que, con esfuerzo, constancia y dedicación, han alcanzado resultados sobresalientes. Detrás de cada uno de estos logros hay también familias que apoyaron, acompañaron y creyeron, y ese compromiso compartido es fundamental para alcanzar la excelencia académica”.
Estudiantes reconocidos por establecimiento:
Liceo Bicentenario Óscar Castro Zúñiga
– Bruno Andrés Martínez Molina (1.000 puntos en M1)
– Gianari de los Ángeles Caro Torres
* Catalina Pilar Ahumada Knuckey
* Julieta Antonia Díaz Jorquera
* Gian Paolo Pigliacampo Avila
* Agustín Alberto Espinoza Oliva
* Víctor David Gatica Lucero
* Esteban Iturra Alvarado
* María Emilia Lucero Díaz
* Dayton Omar Martin Olmedo
* Pascal Antonia Martínez Solís
* Cristofer Andrés Maturana Zenteno
* Antonia Belén Meza Martínez
* Fernanda Sofía Núñez Kastner
* Tomás Andrés Pérez Aguilera
* Taís Ayelén Sepúlveda Zúñiga
– Elias David Torrealba Crespo
Instituto Tecnológico Minero Bernardo O’Higgins*
* Llilth Briceño González (1.000 puntos en M1)
* Blanca Fabiola Gisselle Mussio
* Anthony José Rendon Perdomo
Liceo Bicentenario Comercial Diego Portales*
* Javier Arturo Martínez Morales
* Christián Angel Azúa Lobos
Liceo de Niñas de Rancagua*
* Romina Andrea Valdivia Donoso
* Josefa Belén Bustamante Abarca
Liceo Santa Cruz de Triana (Mención especial)*
* Piero Raúl Huaman Muñoz (reconocido por su desempeño académico)
Este desayuno de reconocimiento reafirma el compromiso municipal con el fortalecimiento de la educación pública y con la promoción de la excelencia académica como una herramienta clave para el desarrollo personal y el futuro de Rancagua.