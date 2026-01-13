La actividad reunió a 25 estudiantes de establecimientos municipales, destacando el esfuerzo, la constancia y los resultados obtenidos en la Prueba de Acceso a la Educación Superior.

Rancagua, 13 enero 2025.- En un emotivo desayuno realizado en la Casa de la Cultura de Rancagua, la Municipalidad de Rancagua, a través de la División de Educación de la Corporación Municipal (CORMUN), reconoció a 25 estudiantes de la educación pública local que obtuvieron destacados resultados en la Prueba de Acceso a la Educación Superior 2025 (PAES).

La instancia, que se desarrolla de manera anual, tuvo como objetivo relevar el mérito académico, el esfuerzo y la constancia de jóvenes de establecimientos municipales, quienes se han transformado en un orgullo para la comuna y un ejemplo para las nuevas generaciones.

Durante la jornada se generó un espacio de encuentro y reconocimiento, donde se puso en valor el compromiso con el aprendizaje y el acompañamiento permanente de las familias en los procesos formativos de los estudiantes.

En la ocasión, el alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati, señaló que “hoy estamos reconociendo a estudiantes que, con esfuerzo, constancia y dedicación, han alcanzado resultados sobresalientes. Detrás de cada uno de estos logros hay también familias que apoyaron, acompañaron y creyeron, y ese compromiso compartido es fundamental para alcanzar la excelencia académica”.

Estudiantes reconocidos por establecimiento:

Liceo Bicentenario Óscar Castro Zúñiga

– Bruno Andrés Martínez Molina (1.000 puntos en M1)

– Gianari de los Ángeles Caro Torres

* Catalina Pilar Ahumada Knuckey

* Julieta Antonia Díaz Jorquera

* Gian Paolo Pigliacampo Avila

* Agustín Alberto Espinoza Oliva

* Víctor David Gatica Lucero

* Esteban Iturra Alvarado

* María Emilia Lucero Díaz

* Dayton Omar Martin Olmedo

* Pascal Antonia Martínez Solís

* Cristofer Andrés Maturana Zenteno

* Antonia Belén Meza Martínez

* Fernanda Sofía Núñez Kastner

* Tomás Andrés Pérez Aguilera

* Taís Ayelén Sepúlveda Zúñiga

– Elias David Torrealba Crespo

Instituto Tecnológico Minero Bernardo O’Higgins*

* Llilth Briceño González (1.000 puntos en M1)

* Blanca Fabiola Gisselle Mussio

* Anthony José Rendon Perdomo

Liceo Bicentenario Comercial Diego Portales*

* Javier Arturo Martínez Morales

* Christián Angel Azúa Lobos

Liceo de Niñas de Rancagua*

* Romina Andrea Valdivia Donoso

* Josefa Belén Bustamante Abarca

Liceo Santa Cruz de Triana (Mención especial)*

* Piero Raúl Huaman Muñoz (reconocido por su desempeño académico)

Este desayuno de reconocimiento reafirma el compromiso municipal con el fortalecimiento de la educación pública y con la promoción de la excelencia académica como una herramienta clave para el desarrollo personal y el futuro de Rancagua.