Los proyectos en Villa Araucaria y Villa Torino permitirán transformar antiguos focos de basura e inseguridad en espacios iluminados, accesibles y pensados para las familias._

La Municipalidad de Rancagua continúa avanzando en la recuperación de espacios públicos en el sector norte de la comuna, mediante dos proyectos que permitirán devolverle vida a terrenos que por años permanecieron abandonados y convertidos en focos de basura e incivilidades.

Las obras se desarrollan en los sectores de Chorrillos con Caburga y Chorrillos con Ámsterdam, en Villa Araucaria y Villa Torino, respectivamente, y actualmente presentan un importante nivel de avance, encontrándose próximas a su entrega definitiva a la comunidad.

La inversión total supera los $88 millones, financiados a través de recursos de SUBDERE y aporte municipal, permitiendo habilitar espacios más seguros, iluminados y accesibles para vecinos y familias del sector norte.

Durante una visita a las obras, el alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati, destacó que “estamos recuperando espacios que por años estuvieron abandonados y que hoy comienzan a transformarse en lugares de encuentro, recreación y seguridad para las familias del sector norte”.

El proyecto en Villa Araucaria contempla una nueva área verde con iluminación LED, mobiliario urbano inclusivo, senderos accesibles y arborización. En tanto, en Villa Torino se incorporarán juegos infantiles inclusivos, zonas recreativas y mejoras destinadas a fortalecer la seguridad y el uso comunitario del entorno.

Con estas iniciativas, la Municipalidad de Rancagua continúa avanzando en la recuperación de barrios y espacios públicos, fortaleciendo la calidad de vida y la seguridad de vecinos y vecinas en distintos puntos de la comuna.