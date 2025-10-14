El municipio continúa avanzando en el plan integral de recuperación del recinto con acciones que fortalecen la seguridad, el orden y el cumplimiento de las normativas_

En el marco del plan de recuperación y administración del Terminal Rodoviario, la Municipalidad de Rancagua continúa ejecutando acciones concretas para restablecer el orden, la limpieza y la seguridad en este espacio clave de la ciudad. Durante la jornada, se llevó a cabo la clausura de un local que no contaba con patente municipal y que operaba fuera de las normativas vigentes.

La medida se suma a los esfuerzos desplegados por equipos municipales de seguridad, aseo y fiscalización, quienes trabajan día y noche para devolverle al recinto condiciones adecuadas para usuarios y comerciantes.

El alcalde Raimundo Agliati destacó la importancia de estas acciones, afirmando que “como administración hemos asumido el desafío de recuperar el Rodoviario y devolverle el orden que la comunidad merece. No vamos a permitir que funcionen locales fuera de la normativa ni que se vulneren las reglas. Estamos comprometidos con un espacio limpio, seguro y regulado para todos”.

De esta forma, la Municipalidad de Rancagua reafirma su compromiso con la gestión responsable de los espacios públicos, fortaleciendo la fiscalización y avanzando en la recuperación integral del centro de la ciudad.