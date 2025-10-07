Con la presencia del Embajador de Francia en Chile, Cyrille Rogeau, y del Alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati, se llevó a cabo la ceremonia de reinauguración de la Plazoleta Charles de Gaulle, en conmemoración de los 61 años de la histórica visita del Presidente francés a nuestra ciudad en 1964.

El acto contó con un marco solemne y participativo. Niños y niñas de los colegios Moisés Mussa y República Argentina formaron un pasillo con banderas de Francia, dando un especial simbolismo al recibimiento, tal como ocurrió en la histórica visita de Charles de Gaulle en 1964. Asimismo, la Orquesta Sinfónica del Liceo Óscar Castro fue la encargada de interpretar los himnos nacionales de Francia y Chile.

Durante la ceremonia, se proyectó un registro audiovisual de aquella visita, evocando la trascendencia del encuentro entre Francia y Rancagua. Posteriormente, se desarrollaron los discursos oficiales y el corte de cinta que marcó la reinauguración del espacio, junto al descubrimiento de una piedra conmemorativa.

El Embajador de Francia en Chile, Cyrille Rogeau, destacó:

“Hoy volvemos a recordar un hito que marcó la relación entre Francia y Rancagua. Este espacio es un símbolo de amistad, de historia compartida y de valores comunes que siguen vigentes. Ver a los niños y niñas con las banderas francesas y escuchar nuevamente los himnos interpretados por jóvenes rancagüinos, tal como en 1964, es un gesto de hermandad que nos emociona profundamente.”

Por su parte, el Alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati, señaló: “Esta ceremonia no solo recuerda el pasado, sino que también proyecta nuestro futuro. La visita de Charles de Gaulle dejó huella en la historia de Rancagua, y hoy renovamos ese vínculo con Francia, poniendo en valor nuestra identidad y reforzando lazos de cooperación y amistad. Que sean nuestros niños, niñas y jóvenes quienes den vida a este acto, nos inspira a seguir construyendo una ciudad abierta al mundo.”

La reinauguración de la Plazoleta Charles de Gaulle se consolida así como un momento de memoria histórica, fraternidad y proyección de los vínculos culturales entre Rancagua y Francia.