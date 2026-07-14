Ante un gran marco de público en el Complejo Deportivo Patricio Mekis, el púgil rancagüino derrotó por decisión unánime al peruano Rogger Rivera para extender su invicto a cinco victorias y recibir la distinción de Prospecto Mundial otorgada por la Organización Mundial de Boxeo (WBO).

Con una masiva asistencia de público, el Complejo Deportivo Patricio Mekis fue escenario de una jornada que quedó marcada en la historia del deporte local. Gracias al trabajo conjunto entre la Municipalidad de Rancagua, a través de la Corporación Municipal de Deportes, y Undisputed Fighters Promotion, la ciudad volvió a albergar una velada de boxeo profesional luego de 25 años, en un evento que tuvo como gran protagonista al rancagüino Martín Henríquez, vencedor por decisión unánime frente al peruano Rogger Rivera.

La cartelera contempló nueve combates, ocho amateur y uno profesional, cuyo combate estelar tuvo como principal figura al boxeador rancagüino. El púgil derrotó por decisión unánime al peruano Rogger Rivera, con tarjetas de 80-72, 79-73 y 79-73, alcanzando su quinta victoria consecutiva en el profesionalismo.

Tras el combate, Henríquez recibió la distinción de Prospecto Mundial otorgada por la Organización Mundial de Boxeo (WBO), reconocimiento entregado por el vicepresidente y director de la entidad, Jesuan Letizia, junto al alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati.

Al respecto la máxima autoridad comunal destacó la importancia de recuperar este tipo de espectáculos para la ciudad. “Rancagua tiene una historia ligada al boxeo y hoy volvimos a vivir una jornada que muchos esperaban. Nos llena de orgullo que este regreso tenga como protagonista a un deportista rancagüino como Martín Henríquez. Feliz por el triunfo, por el espectáculo, el público y reiteramos que como municipio seguiremos impulsando grandes eventos deportivos y apoyando a nuestros talentos”.

Con esta iniciativa, la Municipalidad de Rancagua, a través de la Corporación Municipal de Deportes, continúa impulsando grandes eventos deportivos y generando nuevas oportunidades para el desarrollo de los deportistas de la comuna, fortaleciendo a Rancagua como una ciudad que vive y proyecta el deporte.