La instancia contempló la develación de un espacio conmemorativo y una ofrenda floral junto a los seres queridos de las víctimas, en un acto cargado de simbolismo.

La Municipalidad de Rancagua realizó este viernes una ceremonia conmemorativa por el primer aniversario de la tragedia ocurrida en la División El Teniente, instancia en la que la ciudad rindió homenaje a los seis trabajadores que perdieron la vida en el cumplimiento de su labor. La actividad se llevó a cabo en el bandejón de la Alameda, entre las calles Mac Iver y Balmaceda.

Uno de los momentos más significativos de la jornada fue la develación del Memorial a los Seis Mineros, un espacio destinado a preservar su memoria y reconocer el legado de quienes dedicaron su vida al trabajo minero.

Durante la actividad también se realizó una ofrenda floral como símbolo de memoria, respeto y gratitud hacia los trabajadores fallecidos, en un emotivo acto que reafirmó el compromiso de la comunidad con el recuerdo de quienes forman parte de la historia de Rancagua y de la minería chilena.

El alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati, destacó que “este memorial representa el compromiso de nuestra ciudad con la memoria de los seis trabajadores que perdieron la vida. Hoy acompañamos a sus familias y rendimos un homenaje permanente a quienes, con esfuerzo y dedicación, contribuyeron al desarrollo de nuestra comuna y del país”.

El Memorial a los Seis Mineros se proyecta como un espacio de encuentro y reflexión para la comunidad, permitiendo que las futuras generaciones conozcan y recuerden a quienes dejaron una huella imborrable en la historia de Rancagua.